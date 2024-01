Boruto: Two Blue Vortex soprassa ONE PIECE: il ninja di Konoha conquista MangaPlus

Il 2024 è iniziato alla grande per Boruto: Two Blue Vortex. La serie di Kishimoto e Ikemoto è arrivata da poco al quinto capitolo, ma sembra aver già conquistato migliaia di lettori. Stando infatti ai dati diffusi da MangaPlus, la piattaforma ufficiale di Shueisha, l’avventura del giovane ninja è diventata la più letta dell’ultimo periodo.

Al momento in cui scriviamo, infatti Boruto: Two Blue Vortex è al primo posto della classifica di MangaPlus, con ben 855054 letture. Si tratta di un risultato straordinario anche per un’opera ormai conosciuta da milioni di appassionati e lettori in tutto il mondo, e possiamo considerarla come una conseguenza dell’impressionante successo avuto dal capitolo 4 pubblicato nel mese di novembre 2023, grazie al quale l’opera era risalita nella classifica, andando a superare persino Dragon Ball Super di Toriyama e Toyotaro.

Ora Masashi Kishimoto è riuscito in un’altra impresa da non sottovalutare: sorpassare l’amico e rivale Eiichiro Oda, autore del manga dei record ONE PIECE, che detiene attualmente la seconda posizione su MangaPlus, con ben 618804 letture. A chiudere la top 3 troviamo invece Jujutsu Kaisen di Gege Akutami, shonen molto più recente dell’epopea piratesca sopracitata ma che con i continui colpi di scena del Culling Game riesce a mantenere una posizione di rilievo con oltre 570000 letture.

Giusto per avere un quadro più chiaro dell’incredibile crescita di Boruto: Two Blue Vortex, vogliamo anche sottolineare che al quarto posto, con 457006 letture, si trova Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto, uno degli autori più prolifici e premiati degli ultimi anni, mentre in quinta posizione troviamo My Hero Academia di Kohei Horikoshi con oltre 332000 letture.

Aspettando le vostre opinioni sul successo di Boruto: Two Blue Vortex, ecco un cosplay di Sarada da adulta, e ai 5 Rasengan più belli presenti nel manga.