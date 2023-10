Boruto: Two Blue Vortex spiega il segreto che si cela dietro il potente Rasengan Uzuhiko

Se con il one-shot su Minato Namikaze Masashi Kishimoto getta luce sulla creazione del Rasengan, con il terzo capitolo di Boruto: Two Blue Vortex questa tecnica subisce un'ulteriore modifica. Boruto Uzumaki ha creato il Rasengan più potente, ma come funziona nello specifico?

Al momento della sua creazione il Rasengan era una tecnica ancora incompleta. Minato non ebbe infatti modo di perfezionarla a causa dell'attacco della Volpe a Nove Code su Konoha e della sua conseguente morte. A rendere migliore il jutsu fu Naruto, che sotto la guida di Kakashi applicò al Rasengan base la proprietà del chakra. Nacque dunque il Rasenshuriken e le sue varianti, e poi successivamente in Boruto: Naruto Next Generation il Rasengan Evanescente. Tuttavia, in Boruto: Two Blue Vortex viene creato il Rasengan più forte di tutti.

Nel corso dei tre anni passati al fianco di Sasuke Uchiha, Boruto ha potuto sviluppare le sue doti fisiche e le sue tecniche ninja. L'Uzumaki tradito dal suo stesso villaggio era sicuro di poter battere Code con facilità e il motivo risiedeva proprio nella sua nuova tecnica. Il protagonista ci spiega che il Rasengan Uzuhiko è un attacco che sfrutta il chakra della Terra per imprimere una costante rotazione che lentamente prosciuga la vita del nemico.

Anche Daemon, il fratellino di Eida, offre un suo punto di vista sulla tecnica. Il Rasengan Uzuhiko non è un semplice attacco, come lo erano i precedenti. Il danno provocato da questo jutsu non risiede tanto nel colpo arrecato, ma nel danneggiamento protratto nel tempo. Code riesce infatti a resistere all'attacco subito, comunque con somma sorpresa di Boruto, ma da quel momento in poi è inabile persino di restare in piedi. Infatti, a causa della continua rotazione inferta da Rasengan Uzuhiko, i suoi sensi motori non sono più in grado di funzionare correttamente.