Boruto: Two Blue Vortex svela il design di Himawari, pronta a diventare una vera ninja

Boruto: Two Blue Vortex ha svelato i suoi migliori personaggi dopo il salto temporale di tre anni, come Boruto, Sarada, Mitsuki e Kawaki. Tuttavia, in quegli anni anche la piccola Himawari Uzumaki è cresciuta e adesso si sta preparando a diventare una ninja talentuosa!

Boruto: Two Blue Vortex ha svelato il design dei suoi personaggi principali e ha anche ravvivato un conflitto molto antico in Naruto, stupendo i fan.

Con il Villaggio della Foglia che crede che Naruto e Hinata siano morti e che sia Boruto il loro uccisore, sembrerebbe che Himawari stia facendo un allenamento intensivo nonostante la sua famiglia sia stata distrutta.

La piccola Himawari, che ricordiamo non sapere nulla dell'innocenza di Boruto ed è stata lasciata totalmente sola dopo quello che è successo nel precedente capitolo 80, si sta impegnando al massimo per diventare una valorosa ninja. Adesso dovrebbe avere circa 14 anni ed è comprensibile che sia cresciuta molto.

Sebbene il giovane Uzumaki abbia alcuni alleati come Sarada e Sasuke Uchiha, avrà bisogno di un serio sostegno quando si tratterà di combattere contro i suoi ex alleati. Fortunatamente, sua sorella Himawari non sembra nutrire l'odio nel suo cuore come molti altri residenti di Konoha.

Allenandosi insieme al Team 10, che include il figlio di Shikamaru, Shikadai, Himawari spiega perché sta tentando di aumentare la sua forza: "Tutti a Konoha mi sgriderebbero per aver detto questo, ma voglio aiutare Boruto, vedi. So che sembra strano, ma qualunque cosa si dica di lui è totalmente diversa da ciò che ricordo di lui."

Dopo che Shikadai afferma che Boruto avrebbe presumibilmente ucciso sua madre e suo padre, Himawari rimane impassibile: "Non credo che l'abbia fatto. L'ho visto con i miei occhi rischiare la vita per proteggere me e mio padre. Una persona del genere non ucciderebbe mio padre. Ci deve essere qualche spiegazione e se è così, Boruto deve essere in grossi guai. Ho la sensazione che mio padre sia ancora vivo da qualche parte."