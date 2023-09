Boruto: Two Blue Vortex, quali tecniche avrà imparato Boruto da Sasuke?

Il giovane Boruto ha imparato alcune tecniche, anche se qualche volta, agli inizi della sua carriera, ha imbrogliato sfruttando strumenti proibiti. Il ragazzo però è maturato abbastanza da dare sfogo ai suoi veri poteri, senza utilizzare nessun supporto che lo aiutasse. Adesso però è il momento di Boruto: Two Blue Vortex.

Il primo capitolo di Boruto: Two Blue Vortex ha lanciato una nuova saga. Facendo passare diversi anni dal momento in cui il ninja biondo fu costretto a scappare dal villaggio con Sasuke, Masashi Kishimoto ha dato abbastanza tempo a tutti i personaggi di maturare. Nella maggior parte delle pagine di questo primo capitolo, Sarada e Kawaki sono stati visti spesso, anche se c'è stato spazio anche per qualcun altro. Soltanto nelle ultime pagine è comparso Boruto, visibilmente cambiato.

Quali tecniche avrà imparato Boruto da Sasuke? Per combattere contro Code, il suo esercito ed essere alla pari di Kawaki, sicuramente Boruto ha imparato a utilizzare e padroneggiare il karma, una delle sue armi più potenti. Tuttavia, ci sono tante cose che invece può imparare dal suo maestro. Boruto ha imparato l'arte della spada e probabilmente ha anche imparato a padroneggiare meglio il proprio chakra, infondendolo negli attacchi della sua arma.

Tuttavia, va ricordato che Boruto sa usare ben tre materializzazioni del chakra: vento, come il padre, ma anche acqua e soprattutto fulmine. Come ben noto, Sasuke sa utilizzare l'arte del fulmine oltre quella del fuoco, e questa condivisione può aver portato Boruto a imparare il Chidori e soprattutto le sue varianti. Ricordiamo che il Raikiri che Kakashi utilizzava era una tecnica pericolosa e difficile da controllare e che necessitava dello Sharingan, quindi per Boruto potrebbe essere più utile sfruttare le altre varianti del Chidori.

Ci saranno sicuramente tante altre sorprese in serbo, voi cosa vi aspettate dal giovane Uzumaki? Batterà Kawaki e Code?