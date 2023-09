Boruto: Two Blue Vortex, tutte le tecniche di Boruto: quanti chakra padroneggia?

Al contrario di suo padre Naruto, sempre ultimo della classe a causa del flusso di chakra della Volpe a Nove Code, Boruto è un ninja prodigio, considerato come una futura promessa sin dai tempi dell'Accademia. Ma quanti tipi di chakra padroneggia Boruto in Two Blue Vortex? Scopriamo le sue tecniche.

Il primo capitolo di Boruto: Two Blue Vortex ci riporta da un Boruto cresciuto, più maturo e oscuro. Nei tre anni lontano dalla sua casa è stato accompagnato da Sasuke Uchiha, che nel ruolo di suo maestro ha affinato le sue abilità e trasmesse di nuove.

Da Sasuke Boruto potrebbe aver imparato nuove tecniche ninja, che tuttavia al momento non sono state mostrate. Ma per capire quali jutsu potrebbe aver acquisito, partiamo dalle fondamenta. Boruto possiede ben tre trasformazioni della natura. Il figlio di Naruto e Hinata padroneggia dunque tre arti elementali, l'Arte del Vento, l'Arte del Fulmine e l'Arte dell'Acqua, e in combattimento è in grado di utilizzarle tutte, unendone anche due contemporaneamente.

Oltre a possedere tre trasformazioni della natura, in quanto Uzumaki Boruto possiede una enorme quantità di chakra che gli permette di usare svariati jutsu senza mai esaurire la sua energia. Boruto è poi divenuto un Otsutsuki e grazie al Karma possiede abilità fisiche potenziate, un chakra superiore e potenzialmente anche tecniche divine. Forse a causa del lignaggio Hyuga, Boruto possiede anche lo Jogan nel suo occhio destro. Questa arte oculare gli consente di rilevare cose invisibili a occhio nudo, come il flusso del chakra.

Grazie a questi sue varie capacità, in combattimento Boruto sfrutta prevalentemente la Tecnica della Moltiplicazione del Corpo, il Rasengan e la sua variante personale Rasengan Evanescente. Utilizza anche l'Arte del Vento per effettuare attacchi più rapidi come il Boruto Stream, o l'Arte dell'Acqua per sparare proiettili d'acqua dalla bocca. Grazie all'addestramento con Sasuke potrebbe aver appreso anche il Chidori, o qualche sua variante più efficace anche senza Sharinga. Inoltre, proprio come il suo maestro, potrebbe aver associato l'Arte del Fulmine alla grande abilità con la spada. La tecnica che più ci affascina è tuttavia il misterioso Rasengan Uzuhiko mostrato nel capitolo 2 di Boruto: Two Blue Vortex. Per scoprire le tecniche acquisite da Boruto durante il time skip non ci resta altro che seguire la serializzazione di Two Blue Vortex.