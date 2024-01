Boruto Two Blue Vortex: una teoria mette in dubbio l'esito di quel gesto di Kawaki

Quando ci si interfaccia con un'opera densa come Boruto Two Blue Vortex, soprattutto in seguito alla ricodificazione dei linguaggi che separa questo segmento del manga dalla parte iniziale, è facile imbattersi in teorie varie che cercano di mettere ordine negli eventi, anche su questioni indubbie come la segregazione di Naruto da parte di Kawaki.

Prima ancora che Ikemoto e Kishimoto delineassero il time-skip che ha permesso al manga di Boruto di approdare in una fase successiva, ciò che ha davvero consentito all'opera di dare inizio ad un corso diverso, e di sostituire di conseguenza le regole e i linguaggi su cui si era strutturato il segmento iniziale della storia con coordinate inedite e originali, è stata proprio l'assenza (o meglio, la “neutralizzazione”) di colui su cui da sempre convergono tutti gli intrecci costitutivi dell'universo creato da Masashi Kishimoto: ovvero Naruto.

Il Settimo Hokage, relegato insieme ad Hinata in una dimensione parallela, in seguito all'uso da parte di Kawaki del Daikokuten, ha lasciato dietro di sé un vuoto enorme, sia in termini semantici che propriamente narrativi: uno spazio vacuo che i due mangaka sono stati decisamente abili nel colmare con l'avvento di nuove strategie espressive – come ad esempio, il salto temporale di tre anni o la riscrittura collettiva dei processi memoriali dei personaggi – per consegnare al figlio dell'Hokage - come abbiamo visto nel nostro lungo approfondimento sul percorso del personaggio di Sasuke in Boruto - il testimone di figura cardine del racconto, a cui legare i significati e gli intrecci su cui si strutturerà da questo momento a seguire la storia del manga.

Ecco allora che ogni ipotesi o riflessione atta a mettere in questione un dato apparentemente certo come quello di cui sopra, andrebbe non solo a delegittimare tutto ciò che i due mangaka hanno raccontato nei primi sei (e densissimi) capitoli di Boruto Two Blue Vortex, ma apparirebbe assolutamente incongruente ai fini della storia. Secondo questa teoria, che sta acquisendo sempre più risonanza tra le community online di appassionati, Naruto sarebbe sfuggito alla tecnica di Kawaki grazie all'utilizzo di un clone d'ombra. Una congettura sì certamente “possibile”, ma che se analizzata nel dettaglio mostra tutta la sua inverosimiglianza.

Per prima cosa, la tecnica della Moltiplicazione del Corpo è il manifesto ideologico di Naruto, motivo per cui non potrebbe esercitare, a ragion di logica, un ruolo così centrale nel suo sequel, né tanto meno in un racconto come Two Blue Vortex che opera in totale autonomia narrativa rispetto alla controparte iniziale del manga. Inoltre, nel caso in cui il Settimo Hokage fosse riuscito ad astrarsi dalla trappola di Kawaki per mezzo di questo escamotage, un personaggio come Ino avrebbe di certo percepito il suo chakra e quello di Hinata, fatto che non spiegherebbe neanche la loro prolungata assenza dal Villaggio.

Ad essere certa, in realtà, è la necessità dei due mangaka di smarcarsi con Two Blue Vortex dalle catene del passato, in modo da continuare ad estendere il racconto di Boruto su una tavolozza perlopiù inedita, da cui potrebbero svilupparsi storie e intrecci sempre nuovi ed inaspettati.

In tal senso, se davvero la natura di colei che ha trasmutato le regole del mondo con la riscrittura della memoria collettiva ha cambiato di segno, tanto che Eida in Boruto Two Blue Vortex non può più essere considerata una villain, lo stesso discorso vale per l'intera opera. Una variazione tanto semantica quanto narrativa, questa appena delineata, che da qualunque prospettiva la si guardi, ha la sua origine nell'esorcizzazione (e quindi nell'emarginazione nella storia) di Naruto, e nelle responsabilità di cui il figlio si è irrimediabilmente caricato a causa dell'assenza del padre.