Boruto: Two Blue Vortex, teorie e ipotesi sul destino di Sasuke

Capitolo dopo capitolo, la trama di Boruto: Two Blue Vortex si sta intensificando. Il Villaggio della Foglia e il mondo ninja sono in pericolo. Una minaccia che tempo addietro mise in ginocchio le grandi nazioni shinobi ha fatto il suo ritorno. Questa volta, però, i due più grandi eroi ninja non potranno combattere.

L'articolo contiene grossi spoiler su Boruto: Two Blue Vortex 4, per cui se non avete ancora seguito il nuovo numero dell'opera di Masashi Kishimoto non procedete con la lettura.

Il più grande dubbio sul post time-skip è stato risolto. In Boruto: Two Blue Vortex 4 è tornato Sasuke Uchiha, ma finalmente comprendiamo il motivo per cui egli non abbia potuto agire finora. L'ombra del Settimo Hokage è ancora in vita, ma purtroppo privo di coscienza e imprigionato in uno degli alberi creati dai Claw Grimes liberati da Code a partire dalla Decacoda.

Sasuke Uchiha sta vivendo lo stesso destino dell'amico Naruto Uzumaki. Entrambi sono stati messi fuori dai giochi, ancora vivi ma incapaci di poter agire. Questa volta, i due più forti ninja della storia non potranno cooperare e affrontare la minaccia di Code, degli Otsutsuki e dei nuovi nemici apparsi in Boruto: Two Blue Vortex. Se tuttavia Naruto è imprigionato in una dimensione alternativa da Kawaki, ci potrebbe ancora essere una speranza di salvare Sasuke.

Nel quarto capitolo di Boruto: Two Blue Vortex Sarada Uchiha consiglia all'Ottavo Hokage Shikamaru Nara di collaborare con il 'traditore' Boruto Uzumaki per salvare gli abitanti del villaggio imprigionati negli alberi divini in seguito all'assalto dell'esercito di Claw Grimes di Code.

Salvare Sasuke Uchiha e gli altri ninja di Konoha catturati è possibile e Boruto Uzumaki potrebbe anche conoscere il metodo per farlo. Alla fine del capitolo, tuttavia, lo stesso protagonista afferma che Sasuke dovrà aspettarlo ancora per un po' di tempo. Dunque, il salvataggio di Sasuke non sarà immediato.

Molto probabilmente, la liberazione di Sasuke coinciderà con la sconfitta dei cloni Decacoda derivati dagli alberi divini. Appare tuttavia improbabile che Boruto da solo possa sconfiggere avversari il cui livello sembra essere di gran lunga superiore a quello di Code. Un'alleanza tra Boruto, Kawaki e i ninja di Konoha risulterà fondamentale per il trionfo.