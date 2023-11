Boruto: Two Blue Vortex torna QUEL personaggio nel capitolo 4, ma cosa gli è successo? - Aggiornata

Sin dall'esordio dell'opera il pubblico si è domandato dove si trovasse Sasuke in Boruto: Two Blue Vortex. Nei primi tre capitoli l'Uchiha non appare mai e neppure si fa cenno di lui. Di lui non abbiamo notizie da prima del time-skip, quando scelse di fidarsi di sua figlia Sarada addestrando Boruto. Attenzione di qui in avanti ci sono numerosi spoiler!

A poche ore dall'uscita ufficiale sulla piattaforma di MangaPlus, Boruto: Two Blue Vortex 4 è stato completamente leakkato in rete. La situazione è finalmente cambiata, l'Uchiha è riapparso! Il riassunto completo del capitolo 4 di Boruto: Two Blue Vortex finalmente riporta in scena Sasuke, ma occhio agli spoiler se siete curiosi di conoscere in anteprima quel che gli è accaduto.

Finita la colluttazione con i nuovi antagonisti dell'opera, Boruto si accascia pensieroso a ridosso di un albero. Dopo un primo piano sul coprifronte da rinnegato ereditato dal suo maestro, veniamo a scoprire quel che è accaduto a Sasuke.

Sasuke Uchiha è ancora vivo, ma in Boruto: Two Blue Vortex 4 scopriamo che si trova in stato d'incoscienza, catturato da uno degli alberi creati dai Claw Grimes di Code. Molto probabilmente, nei tre anni di allenamento al fianco di Boruto, Sasuke è finito vittima di un'imboscata di queste creature, che a contatto con gli umani fanno apparire dei comuni alberi, invece che degli alberi divini.

Liberare Sasuke è possibile, ma ancora non sappiamo come. Per salvare il suo maestro, Boruto Uzumaki dovrà probabilmente sconfiggere Code e la Decacoda. A ogni modo, con la cattura di Sasuke i Claw Grimes hanno avuto libero accesso al suo DNA e potuto beneficiare dei poteri del Rinnegan.