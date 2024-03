Boruto Two Blue Vortex: i tre momenti più simbolici visti (per adesso) nel manga

La rivoluzione linguistica operata da Ikemoto e Kishimoto sin dal primo capitolo di Boruto Two Blue Vortex ha consentito alla seconda sezione del manga di costruirsi un'autonomia considerevole rispetto alle traiettorie del passato. E molto del suo successo lo si deve anche ad alcuni momenti simbolici: capaci di interpretare metaforicamente questa transizione.

Se per Ikemoto Boruto Two Blue Vortex segnala l'inizio di una nuova era, le ragioni dietro questo fenomeno le dobbiamo individuare proprio nella discontinuità (linguistica, narrativa e tonale) manifestata dal manga rispetto alla sua fase precedente. I due autori sono stati abili a restituire uno spirito indipendente a questo secondo segmento grazie all'adozione di strategie inedite, originali, che hanno tranciato i ponti (almeno grammaticali) con la sezione iniziale dell'opera, fino ad inseguire una vera e propria ricodificazione dei linguaggi che portasse gli eventi di Two Blue Vortex in una direzione nuova e imprevedibile.

In questo senso, oltre ad un miglioramento evidente nella qualità grafica delle tavole e nelle scelte stilistiche, soluzioni come la riscrittura collettiva dei processi memoriali o il salto temporale di tre anni hanno consentito agli autori di innervare l'opera di nuovi canoni, che permettono di portare il racconto di Boruto, nonché la parabola di maturazione del protagonista, verso una fase più adulta, con l'eroe che a tutti gli effetti si è ora lasciato alle spalle i trascorsi da “shounen” - cioè da ragazzo – per diventare un seinen (appunto, un giovane adulto).

E nel rendere materico questo cambiamento, pochi eventi sono apparsi così egualmente nevralgici e simbolici come la “scomparsa” di Sasuke. Il sacrificio dell'eroe di Konoha è già di per sé traumatico per chi lo vive diegeticamente (i personaggi) ed extradiegeticamente (i lettori), ma l'importanza dell'evento, lo spessore narrativo e tematico di cui si innerva, è da ritrovare nelle parole con cui l'iconico ninja “conclude” - almeno per adesso – il suo percorso: ovvero “lascio Sarada nelle tue mani, Boruto”.

Una frase glaciale, questa che Sasuke rivolge inesorabilmente al suo allievo, che non solo veicola il sacrificio finale dell'eroe e il compimento del suo percorso da difensore ultimo di Konoha: ma che porta il figlio del Settimo Hokage a farsi definitivamente carico dell'eredità del mentore. Quasi a dire che da questo momento in poi – e ne abbiamo avuto dimostrazione nei capitoli che ne sono seguiti – il processo di maturazione del giovane ninja dovrà necessariamente coincidere con l'assunzione di responsabilità personali (la tutela dell'amata Sarada) e collettive (la preservazione del Villaggio e dei suoi cittadini).

Non è un caso, allora, che la seconda scena più simbolica del nuovo corso narrativo la individuiamo proprio nel confronto (tanto rivelatore quanto emotivo) tra il ragazzo e la figlia di Sasuke. Qui non solo Two Blue Vortex rivela la reale natura del legame tra Boruto e Sarada, ma suggella le istanze appena discusse calandole in un'atmosfera di intensa ed elegiaca intimità. Nella penultima tavola del capitolo 5 vediamo Boruto di spalle accettare il pianto di Sarada, a significare non solo una maturità ritrovata dopo la scomparsa del suo maestro, ma soprattutto una comprensione più precisa e sincera dei propri sentimenti. Il figlio del Settimo Hokage ha di fatto metabolizzato la richiesta di Sasuke di proteggere l'amata figlia, e lo fa sia per il rispetto che prova nei confronti delle volontà del mentore, sia per l'affetto indiscutibile che lo lega alla ragazza. Tanto che nella tavola successiva, quella su cui si chiude il capitolo, Ikemoto inquadra frontalmente il ninja, offrendoci così il contro campo ideale di quell'insieme di sentimenti che nelle due vignette precedenti rimanevano perlopiù sopiti, e che adesso sono pronti per esplodere.

Il terzo ed ultimo momento, invece, riguarda solo indirettamente il protagonista, e mostra la volontà degli autori di estendere le logiche del racconto ad un palco più ampio di personaggi, specialmente tra quelli che si iscrivono tra le leve giovanili di Konoha. L'avvento dello shinju alle porte del Villaggio nel capitolo 8 non solo rende concreta e ancora più tangibile una minaccia che appare assolutamente insorverchiabile, ma funge da veicolo di passaggio per i simbolismi della stessa opera. L'attraversamento improvviso dei due cloni delle soglie di Konoha porta da un lato il Villaggio a prendere atto dell'incertezza in cui si muove il destino collettivo dei suoi abitanti, e dall'altro i suoi giovani shinobi a farsi carico di una responsabilità colossale, al fine di tutelare le sorti (presenti e future) della Foglia.

E se l'avvento di Hidari, ovvero del clone che ha “neutralizzato” (e poi assorbito) Sasuke, costringe già di per sé Sarada ad individuare nel nemico non semplicemente la sua nemesi naturale, ma il veicolo stesso attraverso cui affermare la propria soggettività (di ninja della Foglia, di figlia e di compagna - nonché futura amante - di Boruto) la presenza del nemico giurato di Naruto – cioè Jura – decreta invece per Himawari l'inizio di un percorso vero la conquista del suo protagonismo: da condividere simbolicamente con il fratello (i due occhi blu del titolo, “Two Blue”) per generare una tempesta (il “vortex”, di cui la spirale degli Uzumaki è il manifesto) in cui rischiano di rimanere brutalmente confinate le sorti di Konoha, nel caso in cui i suoi abitanti non saranno in grado di neutralizzare le crisi che ne minacciano l'incolumità futura.

