Boruto: Two Blue Vortex, dove si trova Sasuke? Gli indizi dal capitolo 2

È un nuovo inizio per Boruto Uzumaki, il protagonista che si è trovato strappato della sua identità a causa di un potere involontario che, al contrario, ha favorito l'ascesa di Kawaki. Ora il piano del ragazzo di uccidere tutti gli Otsutsuki può avverarsi, mettendo Boruto in pericolo in primis. Tuttavia, il ragazzo non si è lasciato intimidire.

Grazie a Sasuke Uchiha, Boruto è tornato a combattere dopo anni di allenamento, presentandosi dapprima alla fine del capitolo 1 per affrontare Code e salvare Sarada, e poi diventando protagonista indiscusso nel capitolo 2 dove si è occupato facilmente di alcuni dei mostri creati con il chakra del Decacoda da Code. E ora, sembra che ci sarà una sfida diretta tra i due ninja, con Boruto che ha sfoggiato il misterioso Rasengan Uzuhiko.

Eppure, manca qualcosa: che fine ha fatto Sasuke Uchiha? Il ninja ricercato, ancora una volta, ha fatto perdere le sue tracce. È stato maestro di Boruto, ma non è venuto con lui al villaggio, almeno per ora. Nei due capitoli di presentazione di Boruto: Two Blue Vortex, l'Uchiha non si è fatto proprio vedere. Non è detto che sia comunque in condizioni di mostrarsi attualmente, dato che potrebbero esserci state battaglie in passato con Code di cui non siamo ancora a conoscenza, oltre quella a malapena menzionata.

Se l'Uchiha è vivo e vegeto, è probabile che appaia durante questa invasione, mentre bisogna temere il peggio in caso non si mostri per un altro paio di capitoli. E voi quale pensate sia stato il destino di Sasuke Uchiha?