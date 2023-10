Boruto: Two Blue Vortex, il nuovo Uzuhiko Rasengan è il più potente mai visto

Il terzo capitolo del manga sequel di Boruto: Naruto Next Generations, intitolato Boruto: Two Blue Vortex, ha stupito tutti i fan del franchise di Naruto mostrando una nuova variante incredibilmente potente del Rasengan: l'Uzuhiko Rasengan.

La nuova tecnica viene utilizzata da Boruto Uzumaki, che in Boruto:Two Blue Vortex sembra essere diventato potente, nel suo combattimento contro Code. Il figlio di Naruto utilizza il chakra planetario riuscendo a manipolare le viscere del nemico e causandogli una moltitudine di danni interni al suo corpo.

La differenza tra questa tecnica e i precedenti Rasengan risiede proprio in questo fatto: l'Uzuhiko Rasengan non infligge danni visibili sul corpo di chi lo subisce, ma consuma i propri obiettivi dall'interno.

Boruto descrive la nuova tecnica al suo avversario come "un Rasengan che incorpora il chakra di un pianeta e la sua rotazione. Il potere che sta attraversando il tuo corpo in questo momento" dice il ragazzo al suo nemico "non si dissiperà mai, proprio come un pianeta non smetterà mai di girare".

Boruto: Two Blue Vortex sta scaldando i motori, e sembra voler inserire tutti quegli elementi che mancavano nel primo sequel di Naruto

Con i protagonisti che stanno diventando sempre più forti, le nuove avventure di Boruto e i suoi compagni promettono di regalare momenti indimenticabili.