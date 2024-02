Boruto: Two Blue Vortex, l'Uzumaki non ha scordato il Talk no Jutsu!

Il nuovo capitolo della serie Boruto: Two Blue Vortex segna una svolta significativa nel racconto, gettando le basi per un nuovo status quo dopo il salto temporale della trama. Boruto Uzumaki e Mitsuki si ritrovano in una situazione che solleva interrogativi interessanti sulla direzione della narrazione.

Il Talk no Jutsu di Naruto ha aiutato i più grandi nemici a ritrovare la via del bene e avrebbe potuto salvare personaggi di altri universi, come Goku Black di Dragon Ball ed Eren di Attack on Titan. Ironicamente, fa riferimento a quella capacità del ninja di convincere i suoi avversari a perseguire ideali giusti e, a quanto pare, anche suo figlio l'ha ricevuto in eredità.

Finora, Boruto Two Blue Vortex ha esplorato le conseguenze del pericoloso potere di Eida, manipolato da Kawaki per alterare i ricordi dei cittadini del Villaggio della Foglia. Questa realtà distorta ha messo Boruto nel mirino degli abitanti, costringendolo a scappare e causando una rottura nei rapporti i suoi amici e alleati più fidati, compreso Mitsuki. Quest'ultimo, in particolare, ha bisogno di decidere se affidarsi all'Uzumaki, basandosi sull'amicizia che li ha legati a lungo, oppure farsi guidare dall'apparente affetto che nutre verso Kawaki.

Tuttavia, nel capitolo più recente, Boruto e Mitsuki si confrontano in una discussione piuttosto animata, e quest'ultimo, pur manifestando la volontà di proteggere Kawaki, inizia a esprimere dubbi sulla sua dedizione. Il confronto emotivo tra i due amici rivela una verità profonda: Mitsuki si sente attratto dall'energia positiva che emana Boruto, riconoscendo in lui una fonte di luce e calore che non riesce a trovare in Kawaki.

Boruto, a sua volta, cerca di far comprendere al suo vecchio compagno di squadra e caro amico che il legame tra di loro è speciale e unico. Questo momento critico potrebbe segnare un punto di svolta per Mitsuki, che potrebbe iniziare a mettere in discussione le sue convinzioni su Kawaki e le sue vere motivazioni.

È un primo passo verso la consapevolezza di Mitsuki che potrebbe portarlo a riconsiderare le sue alleanze e a comprendere che la verità potrebbe essere molto diversa dalla realtà a cui è stato costretto a credere. Il capitolo 8 di Boruto Two Blue Vortex mostrerà le conseguenze di questa discussione.