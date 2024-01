Boruto: Two Blue Vortex, l'Uzumaki è la reincarnazione di Shibai Otsutsuki?

Ormai entrata nel vivo del nuovo percorso del protagonista, la serie Boruto: Two Blue Vortex sembra aver aggiunto ulteriori questioni misteriose o lasciate in sospeso, che i lettori aspettando di scoprire da diverso tempo. Uno degli elementi più interessanti riguarda il Jogan, un’arte oculare che sembra essere profondamente legata agli Otsutsuki.

Nonostante Momoshiki confermi che la forma peculiare dello Jogan sia legata al sangue Hyuga che scorre nelle vene del protagonista, molti appassionati hanno avanzato la teoria secondo la quale Boruto sarebbe la reincarnazione di Shibai Otsutsuki. Per quanto una correlazione così solida tra i due appaia improbabile, ecco tutte le informazioni che sembrano avvalorare questa tesi, o l’ipotesi che Boruto sia un mero strumento del dio Otsutsuki.

Ciò che sappiamo di una figura oscura come Shibai è la sua volontà di sopravvivere, ingerendo continuamente frutti di chakra coi quali è riuscito a raggiungere un livello di potenza praticamente divino. Ma la vicinanza tra lui e Boruto si ritrova, in primo luogo nella forma del corno del protagonista quando assistiamo all’attivazione dello Jougan, dato che è estremamente simile a quello del dio Otsutsuki.

In secondo luogo, il tratto di design più evidente in comune tra i due è proprio la forma degli occhi. Anche Shibai sembra infatti possedere il Jougan, come potete vedere nelle immagini comparative tra i design dei due riportate in fondo alla pagina. Inoltre, basandosi sul percorso di ascesa divina compiuta da Shibai, e all’epoca in cui è avvenuto, un’altra ipotesi particolarmente interessante vedrebbe il Jougan come l’arte oculare primordiale, dalla quale si sono poi formati tutti gli occhi peculiari conosciuti finora.

In conclusione, ecco la preview ufficiale di Boruto: Two Blue Vortex 7, e vi lasciamo ad un simpatico riferimento a Zoro di ONE PIECE nella cover del primo volume di Boruto.