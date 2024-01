Boruto: Two Blue Vortex, la SUA vera identità è stata scoperta?

Il sequel di Boruto: Naruto Next Generation ha visto la nuova generazione di eroi crescere e maturare. Boruto: Two Blue Vortex riprende la storia tre anni dopo l'inganno orchestrato da Kawaki, che ha fatto credere agli abitanti di Konoha che egli fosse il figlio di Naruto e che Boruto avesse ucciso suo padre.

Il sesto capitolo di Boruto Two Blue Vortex svela che, finalmente, Shikamaru ha collegato i punti ed è riuscito a convincersi del fatto che Boruto sia davvero figlio dell'Uzumaki. Dopo la scomparsa di Naruto, l'uomo si è trovato a diventare Hokage e, nella speranza di proteggere al meglio il Villaggio della Foglia, ha fatto l'impossibile.

Il recente capitolo del manga di Masashi Kishimoto vede il giovane Uzumaki tornare al Villaggio della Foglia, con l'intento di condividere con Sarada e Sumire le nuove informazioni apprese sui cambiamenti del Decacoda. Durante quella che sarebbe dovuta essere solo una breve visita, Boruto viene contattato privatamente da Shikamaru, il quale comunica con lui tramite il jutsu di Ino.



È in quest'occasione che rivela il suo desiderio di aiutarlo. Tuttavia, la sua posizione di Hokage gli impedisce di esporsi direttamente. Durante la conversazione, Shikamaru sospetta che Boruto potrebbe essere Boruto Uzumaki e inizia a esplorare la possibilità che i propri ricordi, come quelli dell'intero Villaggio della Foglia, possano essere stati manipolati.

Il nuovo capitolo di Boruto Two Blue Vortex fa luce su Shikamaru e sulle sue reali intenzioni. Tuttavia, con Mitsuki che si avvicina a Boruto, quest'ultimo non riesce a confermare o negare la teoria di Shikamaru, ma questa nuova prospettiva apre la strada a un alleato inaspettato per l'Uzumaki.