Boruto Two Blue Vortex: quale sarà il vero ruolo di Sakura nella storia?

Sakura è indubbiamente uno dei personaggi più controversi di Naruto. Sull'erede di Tsunade si sono focalizzate spesso le invettive polemiche dei lettori, soprattutto in riferimento alle incongruenze a cui è stata ripetutamente sottoposta. E con l'esordio di Boruto Two Blue Vortex, sono in molti a chiedersi quale sarà il suo vero ruolo nel manga.

Ogni discorso su Sakura non può che partire dal progressivo decentramento con cui il personaggio è stato relegato ai margini della narrazione. Non è un caso, infatti, che l'allieva del Quinto Hokage sia stata inclusa tra i tre personaggi di cui Kishimoto ha ingiustamente sprecato il potenziale, proprio perché la centralità della kunoichi nelle dinamiche relazionali interne al team 7 si è andata progressivamente perdendo, nonostante sia stata in grado di ritagliarsi alcuni spazi nel racconto, soprattutto agli inizi di Shippuden. Ma nel momento in cui soffermiamo l'attenzione sul secondo segmento del manga-sequel di Ikemoto e Kishimoto, appare evidente come i due autori non abbiano ancora trovato una chiave di utilizzo attraverso cui gestire e codificare il percorso della donna.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo i motivi per cui Sarada è destinata ad andare incontro ad una rivoluzione in Boruto Two Blue Vortex, uno degli elementi su cui i mangaka stanno fondando le logiche (e il successo) di questo nuovo ciclo di capitoli è riconducibile alla volontà di smarcare il racconto dalle sue istanze più anacronistiche e obsolete, in relazione soprattutto al decentramento delle voci femminili osservate agli albori dell'opera. In questo senso, se nella figlia di Sasuke abbiamo notato già un aumento della agency e della sua proattività narrativa, è lecito attendersi un trattamento analogo anche per quel che riguarda la traiettoria della madre.

Per quanto Sakura non abbia ancora preso parte alla storia, costretta per adesso ad osservare in maniera perlopiù passiva l'evoluzione drammatica verso cui stanno volgendo gli eventi (soprattutto per quel che concerne l'incolumità futura del Villaggio) è probabile che già nei prossimi capitoli potrebbe essere delineata la reale funzione della ninja, da legare proprio all'avvento dello shinju. Se le anticipazioni del capitolo 8 alludono all'imminente arrivo di Jura - e forse dei restanti cloni – a Konoha, prefigurando così un clima di caos per la Foglia, è probabile che Sakura inizierà a ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante nell'economia del manga, non appena si arriverà all'escalation assoluta del confronto bellico.

Del resto lo shinju appare come la minaccia più grande mai affrontata da Konoha, anche più drastica e nefasta di quella presentata anzitempo da uno shinobi fenomenale come Madara. E in un atmosfera di guerra totale, in cui con molta probabilità perderanno la vita moltissimi ninja, ecco che un personaggio come Sakura, grazie alle sue straordinarie abilità curative, potrà risultare nevralgico ai fini della risoluzione del conflitto.

Tutti gli indizi, in tal senso, portano a credere che la compagna d'infanzia del Settimo Hokage possa guidare il reparto medico nella guerra che si va prefigurando, proprio come Tsunade aveva fatto ai tempi del conflitto finale di Naruto. Una soluzione, questa, che da un lato consentirebbe agli autori di innervare finalmente Sakura di una ritrovata centralità, e dall'altro configurerebbe a tutti gli effetti la shinobi come l'erede simbolica della sua iconica maestra.

