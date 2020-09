Boruto: l'umiliante sconfitta del Team 7 per mano di Deepa

Nella serie animata Boruto: Naruto Next Generations il Team 7 si trova al cospetto dell'Organizzazione Kara, un avversario ancora troppo forte. I tre ninja di Konoha hanno subito una sonora e umiliante sconfitta; per loro la strada è ancora lunga.

Il Team 7 è stato sopraffatto da Victor e Deepa; d'altronde i membri dell'Organizzazione Kara hanno dimostrato abilità sorprendenti, persino per i più forti ninja di Konoha. Se intendono fronteggiare avversari come loro, Boruto, Sarada e Mitsuki dovranno lavorare duramente. Un lungo addestramento li attende.

Creato appositamente per la serie animata, Deepa ha mostrato abilità simili a quelle di Tsunade. Nonostante Mitsuki sia ricorso alla modalità eremitica, per il Team 7 la sconfitta è stata inevitabile. I tre sono stati trasportati d'urgenza in ospedale e la situazione è divenuta improvvisamente più cupa. Ingessati e mal ridotti, Boruto e Sarada riflettono sulla strada da intraprendere.

Nell'anteprima del 167° episodio di Boruto: Naruto Next Generations, condivisa su Twitter dall'utente Abdul_S17, viene svelato il lungo percorso che attende il Team 7. La minaccia dettata dall'Organizzazione Kara incombe sul Villaggio della Foglia e i tre giovani shinobi dovranno prepararsi per ottenere la rivincita. L'episodio 167 di Boruto: Naruto Next Generations sarà disponibile in streaming a partire dal 27 settembre.