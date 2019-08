Boruto: Urashiki sfoggia le sue abilità contro Sasuke

L'episodio 120 di Boruto: Naruto Next Generations ha mostrato altre abilità di Urashiki nel suo scontro con Sasuke e Gaara. Leggiamo insieme i dettagli.

Dopo diversi archi narrativi di episodi filler, la serie anime di Boruto: Naruto Next Generations vedrà il ritorno della storia originale, lasciata con la conclusione dell’arco relativo agli esami Chunin. Con il suo ritorno ufficiale, Sasuke, dopo numerose puntate, si è trovato immediatamente coinvolto in uno scontro con Urashiki Otsutsuki. Già nella sua precedente apparizione, Urashiki aveva mostrato di essere un avversario particolarmente ostico, e anche in questa occasione non ha mancato di dimostrarlo.

Nell’episodio 120, Urashiki ha paralizzato Sasuke assorbendo dal suo corpo un’enorme quantità di chakra, grazie ad una misteriosa arma a forma di amo da pesca. Sembra inoltre che tutto il chakra di Sasuke sia stato preso e che non sia stato in grado di difendersi, venendo brutalmente sconfitto a fine puntata.

Dopo numerosi fallimenti per rintracciare Sasuke, dovuti a deviazioni e imbrogli, Boruto riesce finalmente a trovare il ninja nel Paese del Vento. È qui che il figlio dell’Hokage vede Sasuke e Gaara combattere contro Urashiki, che riesce a gestirli con facilità. Nonostante non riveli le sue intenzioni, Urashiki ammette di volere rubare entrambi i loro chakra prima del piano vero e proprio.

Sasuke dice a Boruto di andarsene, ma Urashiki sfrutta il vantaggio della sua disattenzione per colpirlo al torace con il suo amo. Sasuke rimane immobilizzato a terra, con Urashiki che estrae una massa incalcolabile di chakra viola. È sicuramente un riferimento a quanto succeso al termine dell’arco degli esami chunin contro Mitsuki.

Come Mitsuki infatti, Sasuke viene lasciato senza stamina. Senza altre opzioni decide di scagliarsi direttamente contro Urashiki, che, malgrado il terrore di fronte ad una tale mossa, riesce ad evitarlo e mandarlo in un portale che apre rapidamente grazie al suo Rinne Sharingan. Ogni secondo che vede Sasuke imprigionato, vede anche Boruto in maggiore difficoltà. Gli effetti dell’arma di Urashiki non sono stati definiti, perciò non si può prevedere il ritorno di Sasuke.

Ricordiamo che sono già trapelati delle immagini riguardanti l'episodio 121 e che presto la serie di Boruto:Naruto Next Generations avrà una nuova opening.