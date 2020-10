Boruto userà le tecniche del Fulmine Viola? Una spiegazione di Sasuke lo anticiperebbe

Boruto sta acquisendo sempre più esperienza nel combattimento e nell'utilizzo delle tecniche man mano che gli episodi dell'anime Boruto: Naruto Next Generations vanno avanti. Ma nell'episodio 168 abbiamo visto il giovane ninja geloso di Kakashi e della sua forza. L'ex Hokage si dimostrerà essere il possessore di una tecnica di elettricità viola.

Questa tecnica fu utilizzata in parte da Boruto ma soltanto con l'utilizzo di un apposito strumento ninja. Nell'anime potrebbe riuscire a imparare senza usare trucchetti un giorno, ma potrebbe anche essere lontano quel momento. Ma un discorso nella light novel Sasuke Shinden sembra far supporre che Boruto sia già in possesso di questa particolare tecnica.

Nella novel Sasuke Shinden, l'Uchiha mostra il suo kunai rosso ai ragazzi e Sarada nota che è particolare rispetto agli altri. Come risponderà Sasuke, il kunai è fatto di un altro metallo, ovvero il rame, che è un conduttore elettrico migliore. Proseguendo con l'estratto, che potete visionare in inglese nel tweet in calce, viene specificato da Sasuke che l'utilizzo di questo kunai di rame applica l'induzione elettromagnetica agli attacchi, un concetto fisico che i ninja hanno scoperto solo di recente. Ma Sasuke sottolinea anche che Boruto è già in grado di utilizzare la tecnica del fulmine viola che nell'anime non è stata ancora mostrata davvero.

Nell'anime, Boruto ha bisogno di nuove tecniche considerato che da poco il team 7 ha subito una sconfitta da parte di Deepa.