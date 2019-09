Boruto: la verità del personaggio di Jigen svelata nel capitolo 38

Mentre la serie anime di Boruto: Naruto Next Generations ha causato numerose delusioni tra i fan, la controparte cartacea sta ottenendo un successo incredibile. Un nuovo arco è stato introdotto, e nell’ultimo capitolo del manga si è visto lo scontro tra Naruto, Sasuke e Jigen, durante il quale sono emersi nuovi dettagli, scopriamoli insieme.

Nel capitolo 38 del manga, viene rivelato che Jigen non è in realtà un membro segreto del clan Otsutsuki, come alcuni avevano pensato, bensì il “contenitore” di Isshiki Otsutsuki, annunciato come quarto membro del clan, al fianco di Kaguya, Momoshiki e Kinshiki.

La battaglia comincia quando Jigen mostra una nuova, e oscura, trasformazione. Nonostante si possa pensare ad un legame della trasformazione con il clan Otsutsuki, alcuni fan avevano già pensato che Jigen stesse nascondendo la sua appartenenza al gruppo. Ma leggendo le pagine successive diventa chiaro che Jigen è semplicemente una pedina di un piano molto più complesso. Durante lo scontro con Naruto e Sasuke, una strana gemma nel suo stomaco comincia a frantumarsi, e lui afferma che il suo “recipiente” è debole, e che presto avrà bisogno dell’aiuto di Kawaki. Al termine della battaglia, Jigen crolla a terra, e delle lacrime cominciano a rigargli il viso.

È l’ultimo dettaglio che ci fa pensare ad un’altra presenza nel corpo di Jigen, che sembra ridicolizzarlo per essere debole e per piangere, accusandolo inoltre di non essere degno di contenere Isshiki Otsutsuki. “Un fallimento difettoso”, così viene definito Jigen dalla nuova trasformazione, presumibilmente si tratta dello stesso Isshiki, in grado di usare Jigen come una marionetta.

La forma che Sasuke aveva visto nel capitolo 35, era un ologramma del vero aspetto di Isshiki, e ora rimane il mistero delle sue intenzioni. Perché ha bisogno di qualcuno che lo contenga, mentre gli altri membri hanno i loro corpi? E soprattutto cosa ha a che fare con il cercoterio a dieci code?

Vedremo la risposta a queste domande nel corso dell’arco narrativo, mentre ricordiamo che la serie anime vedrà una nuova storia incentrata su Naruto e Boruto e che sono trapelate in rete spoiler riguardo l’episodio 126.