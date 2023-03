Boruto diventa un villain? I prossimi pericoli per il protagonista

Boruto: Naruto Next Generations è il manga che ha debuttato nel 2017 come sequel del celebre manga e anime Naruto, spostando in avanti le lancette del mondo ninja di diversi anni. La serie segue le avventure di Boruto Uzumaki, figlio di Naruto Uzumaki, il protagonista della prima opera di Kishimoto.

La storia è ambientata diversi anni dopo gli eventi di Naruto e si concentra sulla nuova generazione di ninja del Villaggio della Foglia, tra cui Boruto, il figlio di Naruto, bloccato nella sua realtà di "figlio dell'hokage" e desideroso di avere successo per se stesso, prendendo la propria strada. Tuttavia, le cose sono cambiate in modo repentino per lui: Eida ha usato la sua onnipotenza per scambiare i posti di Kawaki e Boruto, rendendo il primo il figlio dell'hokage e il secondo il nemico di tutti.

Solo in pochi sanno dell'innocenza di Boruto. Ciò obbliga il protagonista a fare a meno di ogni amico, ma contemporaneamente avrà a che fare con tantissimi nemici di alto calibro. Ora che Boruto è diventato un villain per il mondo, chi dovrà affrontare nelle fasi future della serie? Inutile dire che Kawaki, Eida e Daemon sono tra i nemici principali di cui dovrà occuparsi, considerato che sono loro i fautori di questa brutta situazione. Contemporaneamente, però, anche Code vorrà mettere le mani sul corpo di Boruto per poter proseguire con il suo piano. Infine, tutti i ninja che conosciamo, da Shikamaru e Sakura ai giovani Mitsuki, Shikadai e gli altri, vorranno affrontare il protagonista della storia.

Tutto porterà al flashforward di inizio Boruto: Naruto Next Generations, e la strada sembra ormai sempre più tracciata. Il manga si sta quindi rivelando essere un successore degno di Naruto, con il ninja di nuova generazione che adesso deve affrontare una sfida con cui neanche il genitore ha dovuto confrontarsi. Quale sarà il destino di Boruto?