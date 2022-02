Boruto: vivo o morto? Il destino di quel personaggio è stato scritto

La battaglia contro Code ha portato alla tragedia più grande di sempre. Un susseguirsi di cataclismi, ha sancito la morte di uno dei protagonisti dell'opera sequel di Masashi Kishimoto. Ma quel personaggio di Boruto, è realmente morto, oppure in qualche modo è sopravvissuto alle gravi ferite riportate?

Per liberare suo fratello Boruto dal controllo di Momoshiki Otsutsuki, e mantenere la promessa che si fecero tempo addietro, Kawaki commette un delitto atroce. Naruto, disperato, assiste in prima persona alla morte di suo figlio.

In Boruto 67 è la fine dei giochi: il Settimo Hokage corre disperatamente verso il suo piccolo, solo per scoprire che non c'è più nulla da fare. Boruto ha un buco in pieno petto, e il suo cuore non batte più.

Dunque, il protagonista dell'opera è realmente morto? No, perché sfruttando i poteri del Karma, Momoshiki riesce a riportarlo in vita. Per non perdere il suo Recipiente, e di conseguenza a non morire definitivamente, l'Otsutsuki è stato costretto a resuscitare il ragazzo, che può dunque riabbracciare suo padre. Il flash forward di Boruto comincia a prendere forma.

Questo, è un evento unico nel suo genere. Momoshiki ha già affermato che se Boruto dovesse morire nuovamente, non importa quel che accadrà, questa volta sarà per davvero.