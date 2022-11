Boruto, la voce originale di Sakura è gravemente malata: la sua carriera è finita?

Arrivano cattive notizie per gli appassionati di Naruto e Boruto, che potrebbero dover dire addio alla voce di una delle protagoniste più amate e al contempo odiate dell'opera. Chie Nakamura, doppiatrice originale di Sakura Haruno, è costretta a sospendere la sua carriera, scopriamo perché.

L'agenzia giapponese Axl One ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui informa la community che la doppiatrice Chie Nakamura, che in Naruto e Boruto presta la voce a Sakura Haruno, è gravemente malata e che la sua carriera è stata messa in pausa per le dovute cure mediche. Nakamura soffre di una colite ulcerosa una malattia infiammatoria cronica che colpisce l'intestino crasso e che se non curata si estende su tutto il corpo. I sintomi includono dolore dolore addominale, crampi e affaticamento, e proprio per questo la voice actress è stata congedata dall'agenzia.

Lo stato di fermo di Chie Nakamura non avrà conseguenze dirette sulla serie anime di Boruto: Naruto Next Generations, dal momento che la produzione di Studio Pierrot è attualmente impegnata con degli archi narrativi originali e che il personaggio di Sakura non compare da ormai diverso tempo.

La doppiatrice non potrà lavorare per un periodo di tempo indefinito, ma dal comunicato traspare ottimismo. In ogni caso la priorità in questi casi è la salute, per cui ci auguriamo che Nakamura possa riprendersi al più presto e tornare a lavoro su nuove serie anime. Vi lasciamo a una fanart che immagina Naruto e Sasuke come giovani protagonisti di Boruto.