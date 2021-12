Boruto volume 16: rivelata la copertina con Kawaki e Boruto protagonisti

Non è stato semplice per i giovani protagonisti di Boruto: Naruto Next Generations affrontare l'avanzata di Isshiki Otsutsuki. Il capo dell'organizzazione di criminali Kara è stato però battuto dopo un duro scontro che ha coinvolto non solo Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha, ma anche le nuove leve Boruto e Kawaki.

Lo scenario successivo ha fatto tornare la pace, ma questa è solo temporanea: la minaccia di Code è dietro l'angolo e ora i protagonisti di Boruto: Naruto Next Generations dovranno fare tutto ciò che possono per sfruttare questo periodo di calma apparente per migliorarsi.

Con il volume 16 di Boruto: Naruto Next Generations questa storia prosegue ed entra nella sua nuova fase con lo scontro tra Code e Boruto che diventa realtà. Questo e altri saranno i contenuti del prossimo tankobon in uscita in Giappone nelle prossime settimane. La Shueisha ha già rivelato la copertina del volume 16 di Boruto, che vede il protagonista biondo sulla destra con il karma azzurro attivo, mentre al suo fianco ha Kawaki, ora senza karma per la sparizione di Isshiki Otsutsuki.

I capitoli contenuti in questo volume vanno dal 60 al 63, tutti pubblicati nei recenti mesi del 2021. E c'è già apprensione per i contenuti di Boruto 65, il capitolo che verrà pubblicato a dicembre 2021 su MangaPlus.