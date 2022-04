Boruto volume 17, la copertina ufficiale: i nuovi cattivi in azione

Le cose sono radicalmente cambiate in Boruto: Naruto Next Generations da un anno a questa parte. Il manga scritto da Kishimoto e disegnato da Ikemoto ha preso binari completamente differenti dopo la sconfitta di Isshiki Otsutsuki. La scomparsa dell'alieno però non ha comunque reso tranquilla la vita dei protagonisti.

A ereditare la volontà di Isshiki è stato Code, uno dei pochissimi membri di Karma rimasti in vita e attivi. Da solo però Code sa di non poter fare granché, per questo è andato alla ricerca di nuovi alleati, sfruttando alcune ricerche del vecchio Boro. Così Code ha trovato la collaborazione di Ada e del suo fratellino Daemon, anche se gli equilibri sono fragili. Ora tutti e tre sono al centro dei recenti capitoli di Boruto: Naruto Next Generations, ma non solo.

Il 2 maggio verrà pubblicato il nuovo tankobon del manga. A poche settimane dall'uscita, è stata rivelata la copertina ufficiale di Boruto: Naruto Next Generations volume 17 dove Code tiene in braccio il piccolo Daemon e Ada è lì vicino. Il terzetto di villain della serie è così riunito su questa copertina che conferma il loro ingresso nell'immaginario del mondo ninja creato da Kishimoto.

Cosa succederà in Boruto capitolo 69? Vedremo quali piani avrà questo terzetto.