Boruto vs Kawaki, chi è più forte al momento? La situazione attuale

Come si può intuire già dal nome, Boruto: Naruto Next Generations è la storia di Boruto Uzumaki, figlio di Naruto, ex protagonista della serie di Masashi Kishimoto diventata famosa in tutto il mondo e che ancora oggi riscuote tantissimo successo. Stavolta, la presenza degli Ootsutsuki è asfissiante e centrale nell'opera, a differenza del passato.

Questi alieni, presentati dalla comparsa di Kaguya prima e poi da altri arrivati successivamente, sono esseri con grandi poteri. E due di questi hanno permeato il corpo di Boruto Uzumaki e del giovane Kawaki, ex membro di Kara e contenitore potenziale di Jigen, alias Isshiki Otsutsuki. I due ragazzi quindi sono padroni di un potere speciale che si aggiunge alle loro capacità. Ma chi tra Boruto e Kawaki è più forte al momento?

Nei recenti capitoli di Boruto: Naruto Next Generations, tenendo quindi in conto tutto ciò che è accaduto fino al capitolo 80 del manga, momento in cui parte il timeskip, sono stati presentati diversi allenamenti che hanno coinvolto entrambi i ragazzi. Boruto ha tante tecniche, ma Kawaki ha un controllo del karma migliore. Per questo, quest'ultimo sembra apparentemente in vantaggio. Finché Boruto non imparerà a controllare il karma, ampliando quindi il suo arsenale, avrà meno chance rispetto al ragazzo che ora ha preso il suo posto nel Villaggio della Foglia.

Quindi, Kawaki per ora è più forte di Boruto. Tuttavia, adesso sta per partire un timeskip che porterà Boruto avanti nel tempo e quindi, più cresciuto, otterrà nuove capacità e sicuramente un controllo migliore del karma. Alla fine, riuscirà a superare colui che è sempre stato sia un fratello che un rivale, ma che al momento è un nemico importante?