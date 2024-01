Boruto vs. Kawaki non sarà più il combattimento finale di Two Blue Vortex?

Sin da quando è iniziato Boruto, i lettori hanno associato la conclusione della storia ad un unico e inopinabile epilogo: la battaglia tra Kawaki e Boruto. Eppure le rivelazioni viste in Boruto Two Blue Vortex 5, unite alla riscrittura della memoria collettiva a cui sono stati soggetti tutti i personaggi, suggerirebbero un finale perlopiù diverso.

Boruto Two Blue Vortex 5 non ha solo rivelato la reale natura del legame tra Boruto e Sarada, con il primo che ha promesso di dare seguito alla parole di commiato del maestro, in modo da omaggiare simbolicamente la figura di colui che gli ha lasciato in eredità la difesa del Villaggio, ma ha delineato degli scenari fino ad ora imprevedibili, che potrebbero cambiare drasticamente gli intrecci del manga, e in particolare quella scansione degli eventi che era considerata un assunto quasi dogmatico. In questo senso l'approdo nella narrazione dello shinju, e dei quattro alberi divini che ne compongono la struttura genetica, promette non solo di avere una ricaduta nevralgica sulle sorti di Konoha e di coloro che hanno giurato di proteggerla, ma anche sulle modalità con cui si arriverà a quell'eponimo scontro su cui si è aperto il primissimo capitolo della frazione iniziale del manga di Kishimoto e Ikemoto.

Se lo scorso capitolo ha consacrato Sasuke come il miglior personaggio di Boruto, per la precisione e la coerenza con cui ha omaggiato l'eroismo tragico dell'Uchiha anche in faccia al suo più struggente momento di vulnerabilità, ciò che gli eventi qui raccontati hanno comportato per gli sviluppi futuri del manga appaiono tanto incalcolabili quanto radicali, soprattutto per le ombre che hanno gettato sui destini degli abitanti del Villaggio. Da questa prospettiva, e date per scontate le ineguagliabili potenzialità dello/degli shinju, è chiaro che a compromettere le sorti di Konoha non sarà Kawaki, ma gli stessi alberi divini.

Ecco allora che lo scontro tra i due rivali, sulla cui eventualità non esistono dubbi, non solo potrebbe non essere più posizionato nell'epilogo, confutando un assunto che tutti i lettori credevano ormai come inesorabile, ma potrebbe addirittura godere di un'importanza narrativa meno assoluta e centrale rispetto a ciò che si poteva pensare fino a poche settimane fa. Proprio perché ora la reale minaccia per il Villaggio della Foglia non è da individuare tanto nella rabbia o nel risentimento di Kawaki, quanto nella glacialità di villain che appaiono destinati a dissolvere ogni certezza acquisita.

Da questo punto di vista bisogna anche considerare un fenomeno come quello relativo alla riscrittura collettiva della memoria, che non solo ha generato (a livello diegetico) un cortocircuito interno al Villaggio, con i personaggi che si sono visti mutare i destini e rapporti di parentela/sanguigni, ma ha permesso alla seconda parte del manga di adottare logiche e linguaggi perlopiù differenti da quelli osservati in Boruto: Naruto Next Generations, per cui ciò che era considerato alla pari di un dogma in passato – come appunto, la coincidenza tra l'epilogo dell'opera e il confronto Boruto vs. Kawaki – potrebbe ora perdere di significato, in faccia ad eventi che promettono, a tutti gli effetti, di ricodificare il percorso del protagonista, e per estensione le logiche stesse su cui si basa il racconto.