Boruto Vs. Kawaki omaggia lo scontro tra Naruto e Sasuke: le sequenze a confronto

La prima parte dell'anime di Boruto è a un solo episodio dal gran finale, con la serie che verrà sospesa per lasciar spazio a un nuovo progetto anime per il 20° anniversario di Naruto. Prima di farsi da parte, Boruto: Naruto Next Generations celebra Naruto Shippuden attraverso una sequenza di combattimento che riporta i fan indietro nel tempo.

Con l'episodio 293 di Boruto Studio Pierrot darà il momentaneo addio ai ninja di nuova generazione per tornare a concentrare i propri sforzi sulla saga che nacque vent'anni or sono e che ha conquistato il pubblico con dei momenti indimenticabili. Uno di questi è stato omaggiato dall'episodio 292 di Boruto.

Nella puntata intitolata "Brama", trasmessa in simulcast streaming da Crunchyroll, infuria lo scontro tra Boruto e Code. L'arrivo di Naruto e Shikamaru sul campo di battaglia rivoluziona lo scenario, con l'ultimo dei Kara che prende in ostaggio il consigliere di Konoha e Borushiki che si scaglia contro il Settimo Hokage in cerca di vendetta. Impossibilitato a combattere, pena la morte dell'amico, Naruto si lascia attaccare da Momoshiki, intenzionato a eliminarlo subdolamente sfruttando il corpo di suo figlio. Quando però la morte incombe sull'Hokage, Kawaki risveglia il potere del Karma e si scaglia contro Borushiki.

Questo inaspettato sviluppo porta a un intenso confronto tra Kawaki e Borushiki che a tanti fan ha provocato una forte nostalgia. Le animazioni dello scontro tra Kawaki e Boruto riprendono quelle del combattimento tra Naruto e Sasuke avvenuto alla fine di Naruto Shippuden nella Valle dell'Epilogo. Come potete vedere dalla clip che confronta le due scene in calce all'aricolo, ogni frame della battaglia avvenuta in Boruto 292 omaggia quella finale tra l'Uzumaki e l'Uchiha. E voi vi eravate accorti della connessione emotiva tra le due scene?