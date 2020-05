Boruto vs My Hero Academia: chi vincerebbe tra Boruto e Deku?

Nel mondo degli anime e dei manga è naturale pensare molte volte a scontri immaginari tra i personaggi di serie diverse, e di recente sono stati portati su un ipotetico ring i protagonisti delle serie di Boruto: Naruto Next Generations e My Hero Academia . Chi sarà a vincere tra il giovane ninja di Konhoa e il simpatico Deku?

I due protagonisti in questione, Boruto e Deku, hanno in comune diversi aspetti, primo tra tutti quello di possedere una potenza latente, che deve essere ancora perfezionata, e che abbiamo avuto la possibilità di vedere in diverse occasioni per contrastare le minacce apparse in questi incredibili universi.

Considerando uno scontro tra i due, entrambi al massimo livello mostrato finora, chi sarebbe il vincitore secondo voi? Vediamo insieme quale dettaglio in più.

Deku è il possessore del Quirk One For All, ereditato dal Pro Hero All Might. Nonostante inizialmente Deku subisse delle conseguenze negative dopo l'uso eccessivo del quirk, con il passare del tempo è riuscito a gestire meglio questo potere, riuscendo anche a sconfiggere avversari abbastanza potenti. Inoltre Midoriya utilizza un approccio alquanto strategico in battaglia, e tende a studiare l'avversario prima di agire, cosa che potrebbe sicuramente far passare lui in vantaggio in diverse situazioni.

Passando a Boruto, va sottolineato che il ninja possiede il potere del Karma, che attivato attraverso il segno maledetto lasciatogli da Momoshiki Otsutsuki dopo il loro scontro, gli permette di ottenere un potenziamento non indifferente per quanto riguarda la forza e la velocità. Boruto però, a differenza di Deku, è più impulsivo, imprevedibile e reagisce in maniera diversa a seconda della situazione.

Per quanto riguarda il lato morale, Deku darebbe il meglio di sé in uno scontro per difendere qualcuno, come dovrebbe fare ogni buon Hero, mentre Boruto, addestrato come un Ninja, è più propenso a combattere, e molte volte per sé stesso.

Secondo voi Deku e Boruto hanno altre cose in comune? Per chi dei due tifereste, e soprattutto chi secondo voi si porterebbe a casa la vittoria? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.