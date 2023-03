Boruto Vs. ONE PIECE: i due fandom continuano a sfidarsi a suon di visualizzazioni

Il capitolo 79 di Boruto: Naruto Next Generations ha distorto il corso degli eventi sinora accaduti percorrendo una strada inaspettata che ha sconvolto i lettori. L'ultimo appuntamento dell'opera sequel di Masashi Kishimoto sta facendo molto parlare di sé, soprattutto a causa di una discussione che si è venuta ad aprire sul web.

La storia di Boruto e Kawaki è stata stravolta. La reale natura del potere di Eida ha portato i due protagonisti della serie a scambiarsi le rispettive vite. In Boruto 79 Kawaki diventa un Uzumaki, mentre Boruto un fuggitivo che si è appena macchiato dell'omicidio del Settimo Hokage.

Questo sconvolgente cambio di plot ha alimentato l'hype del fandom, che sta inneggiando Masashi Kishimoto per la qualità della sua scrittura. Ma non è per questo che nelle ultime ore si parla di Boruto.

Su Twitter si è aperta una vera e propria guerra tra i fan di Boruto e ONE PIECE, con i primi che festeggiano un presunto record di visualizzazioni per un manga su TikTok e i secondi che smentiscono questo dato confrontandolo con quelli ottenuti settimanalmente dal manga di Oda. Su MangaPlus, tuttavia, in seguito alla pubblicazione del capitolo 79 Boruto: Naruto Next Generations è diventata la seconda serie manga più letta a scapito proprio di ONE PIECE. L'inutile dibattito a suon di visualizzazioni tra i due fandom non tocca però le due serie manga e il successo che stanno ottenendo. Piuttosto gli appasionati dovrebbero godersi l'incredibile qualità toccata da entrambe le opere.