Boruto vs Shikadai nell'anteprima del prossimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations è nel vivo degli esami di selezione dei chunin, arco che è stato in precedenza coperto dal film animato Boruto: Naruto the Movie. Boruto ha superato il primo round del torneo tramite l'utilizzo di uno strumento ninja, ma ora deve affrontare il suo amico Shikadai nella nuova anteprima del prossimo episodio.

L'anteprima del nuovo episodio di Boruto: Naruto Next Generations, che potete trovare in apertura della news, ci regala un primo sguardo sullo scontro a eliminazione tra Boruto e il suo amico Shikadai, scontro che sappiamo tutti come è andato a finire nel manga e nel film.

Sia Boruto che Shikdai hanno mostrato molte delle loro capacità nell'episodio precedente, ma Shikadai ha avuto modo di dimostrare le sue doti in misura maggiore rispetto all'amico per via del suo scontro con Yodo del Villaggio della Sabbia. Boruto, d'altra parte, ha imbrogliato per passare il turno, e sembra che il figlio dell 7° Hokage ricorrerà nuovamente allo strumento ninja durante lo scontro con il suo amico e "collega".

Oltre alla lotta tra Shikdai e Boruto, l'anteprima mostra anche parte dello scontro tra Cho Cho e il figlio adottivo di Gaara, Shinki, iniziato nello scorso episodio. Dal breve filmato si può dedurre che le cose non stanno andando molto bene per la figlia di Choji, e che shinki potrebbe essere molto vicino alla vittoria e al passaggio del turno.

Per coloro che seguono la versione cartacea di Boruto, nulla di tutto questo sarà una novità, ma è stato confermato che l'anime approfondirà alcuni aspetti che sia nel manga che nel film sono stati trattati in maniera più fugace date le limitazioni.