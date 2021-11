Boruto: due grandi rivali a confronto nell'anteprima dell'episodio 224

L’arco narrativo anime original di Boruto: Naruto Next Generations prosegue senza intoppi portando gli spettatori a vivere emozionanti combattimenti tra i giovani ninja della Foglia. I sorteggiati per il secondo round del test finale dell’esame chunin sono Wasabi Izuno del Team 15 e Iwabei Yuino del Team 5.

Dopo Inojin e Hoki, che hanno dato vita a una sensazionale battaglia che ha visto uscire vincitore il ninja che si ispira a Kakashi, i prossimi a sfidarsi nel torneo uno contro uno sono Iwabei e Wasabi, due giovani irruenti che amano stuzzicarsi e sfidarsi l’un con l’altro. Chi tra i due avanzerà alla fase successiva dell’esame chunin?

Entrambi pervasi da uno spirito competitivo, Wasabi e Iwabei sono grandi rivali. Anche in questa battaglia, dunque, non si combatte solamente per il torneo, ma anche per l’onore e l’orgoglio. La sfida, però, prende una piega inaspettata. Nel corso del match, Iwabei nota che, per una qualche strana ragione, la sua sfidante è insolitamente poco vivace.

Wasabi, infatti, si sente schiacciata dalla pressione. La kunoichi proviene dal Clan Izuno, un clan che fino a ora non ha avuto modo di farsi notare e che non ha mai eccelso sul campo di battaglia, come ad esempio gli Uchiha o gli Hyuga. In quanto esponente degli Izuno, Wasabi sente gravare su di lei le aspettative e le speranze dell’intero clan, che per la prima volta ha occasione di distinguersi.

Ciò, tuttavia, porta Wasabi ad autoconvincersi arbitrariamente dei propri limiti e a rinunciare alla vittoria. A quel punto, Iwabei interrompe il combattimento e perde le staffe. Riuscirà a convincere la sua rivale di sempre a rimettersi in gioco?

Vi lasciamo al primo round del torneo chunin e alla missione dei fratelli Uzumaki di Boruto 223.