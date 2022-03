Boruto x Sanrio: i ninja della nuova generazione incontrano Hello Kitty

Naruto è uno dei franchise anime più conosciuti al mondo e per questo ha avuto modo di collaborare con diverse aziende. Una delle partnership più riuscite è quella con Sanrio, che ora si ripropone. I ninja della nuova generazione di Boruto incontrano Hello Kitty!

Gli appassionati non sono nuovi alla collaborazione tra Naruto e Sanrio. Di recente, questo crossover ha portato a una buffa linea di Funko Pop!, mentre tempo addietro a una collezione d’abbigliamento marchiata Naruto x Sanrio.

Questa volta, la casa madre di Hello Kitty abbandona Naruto, Sasuke e Sakura, per approcciarsi alla nuova generazione. Da questa collaborazione, arrivano dei teneri poster in cui vediamo i ninja del nuovo Team 7 in versione chibi. Mentre Kawaki apprende come utilizzare il chakra per scalare un albero e inseguire una scimmietta, Boruto lo incoraggia. Sarada e Mitsuki osservano perplessi.

Non solo, a loro si uniscono anche i ragazzi del Team 10, la formazione Ino-Shika-Cho. Mentre Inojin si diletta con l’arte dell’illustrazione, e Shikadai mette in atto una delle sue strategie, Cho-Cho mangia in compagnia di una gattina Sanrio. Entrambi i poster chibi, vengono riproposti anche in versione realistica. Secondo voi, questa partnership si fermerà a queste illustrazioni speciali, o continuerà con altre novità merch?