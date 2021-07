Boruto: Zoro interviene nella lotta con Jigen in un irriverente video fanmade

"La fantasia non ha limiti" e questo video fanmade conferma quanto questo detto sia vero. Un utente Reddit ha rivisitato il più epico combattimento di Boruto: Naruto Next Generations dando vita a un divertente crossover con ONE PIECE e Bleach.

Nell'episodio 204 di Boruto, Naruto e Sasuke si sono riuniti in combattimento per fronteggiare Jigen, il nefasto leader dell'Organizzazione Kara. Il Settimo Hokage e la sua ombra, però, pur utilizzando i loro migliori jutsu, non sono stati capaci di abbattere l'antagonista, che ha infine messo al tappeto entrambi i ninja di Konoha.

L'utente Reddit Speed Reaper ha tuttavia reinterpretato a modo suo la battaglia, concedendo una nuova chance a Naruto e Sasuke. Sull'orlo della sconfitta, il duo viene raggiunto da Zoro, il quale, attivando lo Sharingan del Clan Uchiha e indossando la maschera Hollow di Kurosaki Ichigo, sconfigge Jigen.

Nonostante nell'opera originale le cose non siano andate propriamente in questo modo, lo scontro è ugualmente entrato nell'immaginario collettivo come una delle battaglie più spettacolari dell'opera, frutto della bontà del lavoro eseguito dallo Studio Pierrot. Cosa ne pensate del combattimento con Jigen e della folle clip crossover fanmade?

Ecco gli episodi 204 e 205 di Boruto a confronto con il manga. Il Team 7 parte in missione nell'anteprima di Boruto 206.