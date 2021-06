Bota Bota: il manga dell'autrice di Beastars arriverà all'estero! Ci sarà anche l'Italia?

Su Weekly Shonen Champion, dopo diversi anni di duro lavoro, Paru Itagaki ha concluso Beastars. Il suo manga sugli animali antropomorfi è diventato un successo a livello mondiale, in particolare grazie all'anime prodotto da Netflix. Conclusi i lavori sul suo progetto più importante, la sensei Itagaki non si è di certo seduta sugli allori.

Oltre ad aver ripreso la pubblicazione di Beast Complex, appendice del mondo di Beastars, Paru Itagaki aveva pubblicato Bota Bota, una storia breve e i cui capitoli sono stati raccolti in un volume unico. Un progetto diverso dai precedenti che mostra un'altra visione dell'autrice. La stessa però ha fatto a sorpresa un annuncio importante.

Sul suo account Twitter, Paru Itagaki ha comunicato ai suoi follower che Bota Bota non sarà pubblicato solo in Giappone ma c'è già l'accordo per pubblicarlo in ben cinque paesi aggiuntivi. La miniserie viaggerà già fuori dal paese del Sol Levante a soli pochi mesi dalla sua conclusione. Le cinque lingue aggiuntive in cui arriverà Bota Bota non sono state però rivelate, con Itagaki che ha confermato che solo più avanti ci sarà la rivelazione ufficiale di queste traduzioni.

Chissà se l'autrice di Beastars tornerà in Italia anche con questa nuova miniserie.