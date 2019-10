Box Office Giappone: Weathering With You inarrestabile, bene Violet Evergarden e KonoSuba

Weathering With You, l'ultimo capolavoro di Makoto Shinkai, sta continuando a registrare incassi da record nonostante siano passati ben 80 giorni dal suo debutto nei cinema giapponesi. La pellicola si trova attualmente al sesto posto nella classifica dei film anime più redditizi, e chissà che con l'ormai prossima uscita italiana non cresca ancora.

Il film di Shinkai comunque non è stato l'unico a registrare cifre da capogiro. Come potete vedere in calce infatti, i risultati attuali premiano in particolar modo altri due film: ONE PIECE: Stampede di Toei Animation e Violet Evergarden di KyoAni. Il primo ha incassato quasi 5,5 miliardi di yen (più o meno 47 milioni di euro) in 60 giorni, mentre il secondo poco più di 780 milioni (approssimativamente 6 milioni e mezzo di euro) in appena un mese.

Tra gli altri si è decisamente distinto il film di KonoSuba, che in neanche un mese e mezzo ha ottenuto 670 milioni di yen, e il nuovo lavoro di Tomohiko Ito, intitolato "Hello World". Quest'ultimo in particolare ha ricavato la bellezza di 470 milioni di yen in due settimane, una cifra decisamente al di sopra delle aspettative.

E voi cosa ne pensate? Avete già recuperato uno di questi film? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro qui sotto!