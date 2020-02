I boxer dei Cavalieri dello Zodiaco sono divenuti realtà, per la gioia di tutti i fan

Quando si parla di franchise particolarmente importanti per l'industria anime/manga, è facile assistere a un vero e proprio proliferare d'opere parallele, iniziative più o meno strampalate e prodotti di vario genere pensati per capitalizzare al massimo sull'opera, e I Cavalieri dello Zodiaco ne rappresenta un esempio lampante.

Non solo i milioni di fan che hanno sempre voluto mettere in mostra il loro amore per la produzione continuano imperterriti ha presentare sul web i propri lavori a tema I Cavalieri dello Zodiaco, con risultati che spesso lasciano a bocca aperta, ma ancor più spesso capita di entrare in contatto con prodotti d'incredibile qualità pensati per conquistare al cuore i collezionisti più accaniti, basti pensare alla recente statuetta dedicata a Phoenix de I Cavalieri dello Zodiaco.

Con così tante società pronte a fare a gara per ottenere una fetta della torta, non dovrebbe quindi stupire la presenza di prodotti quantomeno peculiari, spesso pensati proprio per far parlare di sé in base alla loro stranezza. In tal senso, questa volta sono stati i ragazzi di Babyfaze ad essersi guadagnati la luce dei riflettori, il tutto grazie all'annuncio ufficiale di una nuova - e quantomeno curiosa - linea di boxer a tema I Cavalieri dello Zodiaco. Cliccando sulla fonte di questa news giungerete direttamente sul sito in cui i prodotti in questione sono in vendita, disponibili in varie versioni per omaggiare tutti i personaggi dell'opera, quali Pegasus, Sirio, Crystal, Andromeda e Phoenix.

L'iniziativa appare a dir poco particolare ma bisogna ammettere che ogni boxer si caratterizza per una gran quantità di dettagli che rendono immediatamente riconoscibile ogni immagine presente. Tra l'altro, non è la prima volta che la compagnia si lancia in simili "imprese", visto che già l'anno scorso si tentò la stessa strada, con risultati incredibilmente positivi. Insomma, dopo una prima fase di rodaggio, Babyfaze è ora pronta a fare sul serio.