Boy Meets Maria: la storia d'amore di Peyo debutta a fine maggio con Star Comics

Attraverso i propri canali social, Edizioni Star Comics ha presentato ufficialmente Boy Meets Maria, l’opera d’esordio di Peyo che debutterà in anteprima al Salone Internazionale del Libro di Torino. La collana Queer si arrichisce di una storia d’amore che supera i binarismi di genere.

Al Salone Internazionale del Libro di Torino Star Comics porterà Dragon Ball e Detective Conan, ma non solo. La Ultimate Edition dell’opera di Akira Toriyama e il volume 100 della serie di Gosho Aoyama saranno accompagnati dall’anteprima di Boy Meets Maria.

La storia segue le vicende di Taiga, un liceale scalmanato che un giorno, assistendo alla spettacolo del club di teatro della scuola che frequenta, si innamora perdutamente della ballerina e attrice conosciuta con il soprannome di Maria. Presto, il giovane fa i conti con la realtà. La bellissima Maria, è un ragazzo di nome Arima.

In Boy Meets Love, apparenza e realtà si confondono tra loro, attraverso un racconto profondo e delicato che porta i lettori all’accettazione di sé. In questo volume unico, di 240 pagine, di cui alcune a colori e in formato 15x21 cm, i due protagonisti imparano a guardare il mondo con occhi diversi.

Presentato per il primo anniversario della collana Queer di Star Comics, il manga sarà disponibile ufficialmente dal 25 maggio, ma in anteprima all’evento torinese, Boy Meets Love arriva in due versioni, una standard e l’altra con un in omaggio una speciale card illustrata a tiratura limitata.