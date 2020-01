Braccio di Ferro compie oggi 91 anni e i fan festeggiano sul web

Sono innumerevoli le opere che nel corso di questi lunghi decenni hanno saputo meritatamente conquistare i cuori di milioni e milioni di fan in ogni angolo del mondo, ma ben pochi franchise sono riusciti a diventare dei cult indiscussi come Popeye The Sailor, da noi conosciuto con il nome Braccio di Ferro.

Il marinaio più famoso al mondo è un personaggio creato da Elzie Crisler Segar che ha visto la luce in varie strisce a fumetti che lo hanno reso velocemente assai popolare, una fama sempre più smisurata che infine lo ha portato ad approdare anche sul piccolo schermo in una serie animata ricordata con estremo piacere da grandi e piccini.

Mangiare spinaci non è mai stato così emozionante, e così Braccio di Ferro non ha fatto altro che accrescere la sua fama, al punto tale da essere divenuto uno dei più celebri personaggi dei fumetti di tutti i tempi. La sua prima apparizione risale al lontano 17 gennaio 1929 e oggi il nostro eroe dell'infanzia si ritrova a spegnere nuovamente le sue candeline. Sono passati ben 91 anni da quando mangiare gli spinaci è divenuto sinonimo d'indomita forza, eppure i fan sono ancora assai attivi e quest'oggi hanno invaso i social per omaggiare il proprio beniamino, segno dell'importanza che l'opera rappresenta per molti.

Insomma, nonostante il tempo passi, nuove opere bussino alla porta e record vengano superati dall'industria di anime e manga, alcuni nomi non potranno mai essere dimenticati. Tanti auguri, Braccio di Ferro.