Brand New Animal, l'anime originale in arrivo su Netflix riceverà un adattamento manga

Tonari no Young Jump, il web magazine di Shueisha incentrato sulla distribuzione di manga per adolescenti e giovani adulti, ha pubblicato a sorpresa il "capitolo 0" di BNA: Brand New Animal, l'anime di Studio Trigger in arrivo su Netflix. Il sito ufficiale ha confermato la serializzazione dell'intera prima stagione.

Si tratta dell'ennesima buona notizia per i fan dell'opera, che il mese scorso avevano già festeggiato l'arrivo di un prequel in versione light novel. Attualmente non è chiara la cadenza con cui saranno pubblicati i capitoli, ma è stato confermato che i disegni saranno realizzati da Inio Asano, autore di Eroi, La Caduta e La città della luce.

Per i lettori incalliti si tratta di un'ottima occasione per approcciare l'opera, in attesa del debutto Netflix previsto per il 30 giugno 2020. Per i meno familiari, ricordiamo che la sinossi dell'anime recita quanto segue: "Ambientato in un mondo dove l'umanità ha scoperto l'esistenza di una nuova specie di animali antropomorfi chiamati "beastkin", la storia racconta le avventure di Michiru Kagemori, una studentessa improvvisamente trasformatasi in un animale. Spaventata, la ragazza scappa nella città di Anima, un centro abitato costruito per ospitare la sua nuova specie. Qui Michiru incontra Shirou Ogami, un licantropo che odia profondamente gli umani, ed inizia ad investigare per scoprire le cause della sua trasformazione".