Brand New Animal arriva su Netflix: oggi l'esordio dell'anime di Studio Trigger

La stagione estiva sta per iniziare, facendo riprendere tanti anime che erano stati costretti a stop e rinvii nei mesi scorsi. Sulle TV nipponiche, e di conseguenza sulle piattaforme streaming, stanno per tornare ONE PIECE, Boruto e altri, ma c'è spazio anche per anime nuovissimi. E in questo Netflix non si ferma mai, pubblicando Brand New Animal.

Mentre giugno si conclude, Netflix mette a disposizione dei suoi utenti il nuovo lavoro dello Studio Trigger. Dopo Beastars sulla piattaforma arriva un nuovo prodotto basato su animali antropomorfi sotto la direzione di Yoh Yoshinari e la sceneggiatura di Kazuki Nakashima. Brand New Animal è ambientato in un mondo dove l'umanità la fa ancora da padrona, ma incomprensibilmente alcuni esseri umani si trasformano all'improvviso in uomini bestia.

Michiru è una liceale semplice che vive da umana la sua quotidianità. Tuttavia dovrà un giorno fare i conti con una strana trasformazione che la porterà a diventare una ragazza dalle fattezze animali, nello specifico con le caratteristiche di un tanuki. Deciderà quindi di lasciare la propria città per recarsi ad Anima City, che si dice essere un luogo dove questi esseri a metà tra umani e bestie possano vivere in pace.

Per Brand New Animal è stato pubblicato un manga su Tonari no Young Jump.