Brand New Animal: previsto l'arrivo di un prequel in versione light novel

Il sito ufficiale di Studio Trigger, dedicato al nuovissimo Brand New Animal, ha comunicato che la serie animata riceverà un romanzo prequel intitolato BNA Zero: Massara ni Narenai Kemono-tachi (The Animals That Can't Be Brand New).

Il romanzo in questione arriverà sul mercato il prossimo 23 Aprile. Intanto, i primi sei episodi della serie sono stati trasmessi in anteprima lo scorso sabato su Netflix nel territorio giapponese. Successivamente, l'anime sarà disponibile alla visione a partire dall'8 Aprile su Fuji TV's "+Ultra".

Lo show verrà mandato in onda anche su Kansai TV, Tokai TV, TV Nishinippon Corporation, Hokkaido Cultural Broadcasting Co., Ltd., e BS Fuji.

La trama di BNA: Brand New Animal è la seguente:

"Nel 21 ° secolo, l'esistenza di animali-umani venne alla luce dopo essere stata nascosta nell'oscurità della storia. Michiru visse la vita come un normale essere umano, fino a quando un giorno si trasformò improvvisamente in un umano tanuki. Scappa e si rifugia in una speciale area della città chiamata "Anima City", istituita 10 anni fa affinché gli animali umani potessero vivere come loro stessi. Lì Michiru incontra Shirou, un lupo-umano che odia gli umani. Attraverso Shirou, Michiru inizia a conoscere le preoccupazioni, lo stile di vita e le gioie degli animali-umani. Mentre Michiru e Shirou provano a capire perché Michiru si è improvvisamente trasformato in un animale-umano, inaspettatamente vengono coinvolti in un grosso incidente".

Yoh Yoshinari (Little Witch Academia) ha diretto l'anime presso lo Studio Trigger, mentre Kazuki Nakashima (Gurren Lagan, Kill la Kill) si è occupato della sceneggiatura.

BNA: Brand New Animal si è mostrato all'interno di un ricco trailer.