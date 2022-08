Break of Dawn debutta a ottobre: ecco un nuovo trailer del film anime

Attraverso un nuovo filmato promozionale condiviso sul canale YouTube ufficiale di avex pictures è stata confermata la data di uscita di Break of Dawn. Il lungometraggio animato prodotto dallo studio d’animazione Zero-G debutterà nei cinema giapponesi dal 21 ottobre.

Il trailer di Break of Dawn anticipa alcune delle scene iniziali del film che adatta il manga di Imai, lanciato sulla rivista Afternoon di Kodansha nel 2011. La storia del film anime è ambientata nell’anno 2049, dove l’umanità ha scoperto che di li a breve un asteroide gigantesco colpirà inevitabilmente il pianeta Terra. Protagonista della pellicola è un giovane ragazzo ossessionato dallo spazio, dai robot e dalla suddetta collisione che cancellerà il genere umano. Egli incontrerà un robottino extraterrestre in qualche modo legato alla cometa che si schianterà sul pianeta.

Tra le altre informazioni recentemente annunciate è stato svelato che il tema finale dell’anime movie, che è possibile ascoltare in sottofondo al trailer, è il brano “Itsushika” di Daichi Miura. A dirigere il film è Tomoyuki Kurokawa, mentre Dai Saito si occupa della sceneggiatura e pomodorosa del design dei personaggi assieme a Takahiko Yoshida. GAGA e avex pictures distribuiscono il film che presenta le musiche composte da Masaru Yokoyama. In calce all’articolo trovate una nuova locandina promozionale di Break of Dawn.