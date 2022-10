Break of Dawn: il primo incontro ravvicinato nella clip tratta dal film

A dieci giorni dall'uscita nei cinema giapponesi di Break of Dawn, avex pictures ha condiviso su YouTube una clip che mostra i primi minuti del film anime. Ecco il primo incontro ravvicinato tra i tre giovani protagonisti e l'entità venuta dallo spazio.

Tratto dall'omonimo manga fantasy creato da Tetsuya Imai e pubblicato sulla rivista Afternoon di Kodansha nel 2011, l'adattamento di Break of Dawn è vicinissimo al debutto nelle sale giapponesi. In vista dell'imminente uscita, il distributore avex pictures ha pubblicato una nuova clip in cui vengono mostrati in anteprima quasi tre minuti tratti dalle fasi iniziali del film.

Nel 2049 gli abitanti del pianeta sono consapevoli che tra qualche anno una cometa impatterà inevitabilmente sulla Terra. Yuma è un ragazzino fortemente ossessionato dallo spazio, dai robot e dalla futura collisione.

Un giorno, come vediamo dal trailer di Break of Dawn, Yuma assieme ai suoi amici si reca sul terrazzo di un edificio. Invece di trovare uno splendido panorama da ammirare, trova invece un robot extraterrestre che si scopre essere legato alla cometa in arrivo sulla Terra. Assieme a lui, il gruppetto di ragazzi si avventurerà in un meraviglioso viaggio spaziale. La pellicola è diretta da Tomoyuki Kurokawa presso lo studio d'animazione Zero-G.