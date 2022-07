Break of Dawn: trailer e dettagli per il film anime in uscita in autunno

A diversi mesi dall’annuncio del film anime di Break of Dawn, la casa produttrice Avex Pictures ha condiviso nuove informazioni sull’adattamento cinematografico del manga di Tetsuya Imai. Attraverso un filmato promozionale, sono stati rivelati i dettagli su cast, staff e premiere.

Avex Pictures ha recentemente condiviso un secondo teaser trailer per l’anime movie Break of Dawn, la cui uscita è stata confermata per il mese di ottobre 2022. Nella breve clip, assistiamo in anteprima al primo incontro tra i giovani protagonisti e l’extraterreste Nanako. Yuma Sawatari e Nanako, che verranno doppiati da Hana Sugisaki e Aoi Yuki, sono anche protagonisti della nuova locandina promozionale del film. Sempre nell’ottobre 2022, arriverà anche Play It Cool, Guys di Studio Pierrot, anime ugualmente distribuito da Avex Pictures.

Break of Dawn è diretto da Tomoyuki Kurokawa presso lo studio d’animazione Zero-G. Dai Sato, sta scrivendo le sceneggiature, mentre pomodorosa è accreditato come character e concept designer dell’animazione. Masaru Yokoyama (Fruits Basket, Your Lie in April e Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans) si occupa della composizione delle musiche per conto dei distributori GAGA e Avex Pictures.

La trama del film è ambientata nel 2049, un futuro in cui l’umanità è già consapevole che nei prossimi cento anni la Terra verrà colpita da una gigantesca cometa. Yuma, un ragazzo ossessionato dallo spazio, dai robot e dalla catastrofe imminente, incontra un misterioso essere alieno che pare essere collegato proprio all’incidente. Il manga, è stato lanciato sulla rivista Afternoon di Kodansha nel gennaio 2011.