Brian Michael Bendis ha già creato 14 nuovi personaggi per Superman

Brian Michael Bendis ha creato alcuni dei personaggi più popolari della Marvel, e ora che l'autore è passato alla DC, sembra voglia mantenere alta la sua reputazione e non essere da meno. Bendis sta lavorando alla mini su Superman The Man of Steel.

Lo stesso Bendis ha affermato che la sua filosofia è quella di aggiungere sempre più rispetto a quello che porta via. Quindi, seguendo questo mantra, è naturale che il primo numero di The Man of Steel, e quelli che seguiranno, sia già pieno di nuovi personaggi e concetti.

"Il mio primo istinto è, 'essere additivi, non essere distruttivi'", ha detto Bendis a ComicBook.com. "In passato, sono arrivato su alcune serie e sono stato allegramente distruttivo, e anche questo è divertente. Ma essendo invecchiato e avendo appreso lezioni dalle cose che ho fatto, ho scoperto che personalmente mi piace riempire la scatola dei giocattoli piuttosto che svuotarla e, onestamente, l'accordo che ho con la DC mi ispira a creare tanti nuovi 'giocattoli'. Sarei un pazzo a non farlo, e anche quando inizierete a leggere Superman, sebbene l'unità familiare sia [meravigliosa] e bella e pronta a partire, c'è ancora molto da fare a Metropolis e le parti che sono state costruite devono essere rivisitate e rese più apprezzabili.

Questo include l'aggiunta di molti nuovi antagonisti e protagonisti nella vita di Clark, inclusi nuovi membri del Daily Planet e nuovi villain per le strade e per i cieli di Metropolis. Finora, penso di avere fino a 14 nuovi personaggi. Penso 'Bene, questa è una buona aggiunta' ma non dico che stanno per arrivare figure che diventeranno il prossimo Rocket Raccoon. Semplicemente, c'è molto da raccontare con questi nuovi personaggi".

Il primo lavoro in DC di Bendis sarà su Superman e verrà pubblicato la prossima settimana, in quanto l'autore ha partecipato all'enorme Action Comics #1000.