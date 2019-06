Brian Michael Bendis ci mostra l'interessante crossover tra Young Justice e Kingdom Come

Nel corso di questi ultimi giorni, molti lettori hanno iniziato a preoccuparsi per la possibile cancellazione di Young Justice, timori scaturiti dall'assenza della serie tra le uscite di settembre targate DC Comics.

I rumor e le voci di corridoio si sono fatte talmente insistente che alla fine lo stesso il fumettista Brian Michael Bendis è comparso sulla scena per chiarire ogni dubbio, di fatto rassicurando tutti i fan sul futuro della serie. Al fine di fugare ogni dubbio, Bendis ha infatti pubblicato su Twitter un'anteprima di Young Justice dov'è possibile osservarne l'interessante crossover con Kingdom Come.

Andando più nello specifico, l'immagine mostrata permette di vedere Superboy intento a combattere a fianco di Superman nella sua versioni di Kingdom Come, il tutto mentre Alan Scott osserva le abilità possedute da Teen Lantern. L'illustrazione mette poi in mostea Power Girl intenta a lottare insieme a Wonder Woman, ma la scena mette in mostra anche Amethyst, Jinny Hex ed Impulse.

In realtà Bendis aveva già annunciato il futuro arrivo del crossover circa un mese fa, quando il fumettista aveva parlato di una nuova avventura in cui il team si sarebbe perso nel multiverso, finendo proprio nella continuity di Kingdom Come. Nel caso in cui non doveste conoscerla, quella di Kingdom Come è una miniserie composta da quattro numeri e concretizzatasi grazie al contributo di Mark Waid e Alex Ross. Il lavoro è stato pubblicato nel 1996 dalla DC Comics sotto l’etichetta Elseworlds.