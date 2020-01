Brice Armstrong, storico narratore inglese di Dragon Ball, si è spento all'età di 84 anni

Lo storico doppiatore americano Brice Armstrong, famoso soprattutto per il suo ruolo di narratore nella serie anime di Dragon Ball, si è spento lo scorso 10 gennaio all'età di 84 anni per cause naturali. La notizia è stata riportata oggi, 20 gennaio 2020, dai principali canali di informazione americani.

Armostrong nacque il 3 gennaio 1936 in Dallas, Texas, e si appassionò sin da piccolo ai cartoni animati giapponesi. Dopo aver intrapreso una carriera da doppiatore venne assunto dalla società di intrattenimento statunitense Funimation, per la quale lavorò sino al giorno del suo ritiro.

Durante il suo percorso artistico Brice Armstrong prestò la propria voce principalmente ad alcuni personaggi presenti negli anime di Dragon Ball, tra cui il Capitano Ginew e Lord Slug. Successivamente, lavorò su serie del calibro di Lupin III, Baki the Grappler, Fullmetal Alchemist, Fruits Basket e Yu Yu Hakusho.

Christopher Sabat, doppiatore inglese di Vegeta e Piccolo, ha parlato della sparizione dell'amico dichiarando: "Brice è stato uno degli uomini più gentili e divertenti che io abbia mai conosciuto. Umile, rispettoso e sempre di buon umore, il tipo di comportamento che ti aspetti da una vera leggenda".

Il 2020 si apre quindi con una terribile notizia per il mondo del doppiaggio americano. Ricordiamo che anche in Giappone, pochi giorni fa, si è spenta un'altra grande leggenda legata al campo dell'animazione: Shozo Uehara.