Bright Samurai Soul: una clip in anteprima per il film di Netflix e Arect

In seguito ad un trailer di presentazione generale, la pellicola Bright Samurai Soul si è mostrata in una nuova clip esclusiva. Ormai in dirittura d’arrivo sulla piattaforma di streaming, Netflix ha voluto condividere parte del lavoro di Arect, con alcune sequenze già viste in precedenza.

Si tratta indubbiamente di un progetto alquanto originale, che vede un cambiamento radicale dell’ambientazione poliziesca e odierna della pellicola Bright, con protagonista Will Smith, che esplora una precisa era del Giappone feudale con l’aggiunta di creature fantastiche e artefatti magici con poteri che hanno attirato l'interesse di diverse e pericolose personalità dell'epoca Shogunate.

La prima clip, che trovate nel video riportato in cima alla pagina, è stata condivisa per introdurre i tre personaggi principali in una delle sequenze iniziali, l’assalto di un gruppo di bruti e orchi per catturare la giovane Sonya, una piccola elfa in possesso di una bacchetta magica estremamente potente. Stando alla sinossi ufficiale gli assaltatori non riusciranno a trovare l’elfa, che fuggirà assistita da Izou e Raiden, quest’ultimo orco al servizio dell’uomo che ha avviato la sanguinosa ricerca.

Gran parte del trailer è incentrata sull’azione e sulla resa dei combattimenti in 3DCG, che appaiono più lenti e macchinosi rispetto alle classiche tecniche di animazione, ma nel complesso la violenza dei colpi e la vena splatter riesce comunque a donare unicità al progetto. Cosa ne pensate di questo primo contatto con la produzione? Diteci le vostre impressioni nella sezione commenti.

Per concludere ricordiamo che il film arriverà il 12 ottobre su Netflix, e vi lasciamo allo staff che ha lavorato al progetto.