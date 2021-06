Bright: Samurai Soul di Netflix sarà basato sul film Bright con Will Smith: ecco lo staff

Nel 2017 arrivò su Netflix il film Bright, che vide la partecipazione di Will Smith e Joel Edgerton. Non acclamatissimo dalla critica, convinse comunque Netflix a proporre un seguito per Bright. Ad oggi non ci sono state molte notizie sul lungometraggio live action, ma a sorpresa Netflix ha comunicato la produzione di Bright: Samurai Soul.

Durante la Geeked Week, Netflix ha annunciato gli arrivi dei prossimi mesi sulla piattaforma. Nel settore dell'animazione sono stati annunciati Make My Day, Exceptions e Bright: Samurai Soul. E quest'ultimo ha proprio a che fare con il film live action del 2017 con Will Smith.

"Izo, un ronin, e Raiden, un orco, lavorano insieme per portare una giovane elfa e la bacchetta che porta con sé al sicuro nella terra degli elfi, a nord." Questa è la trama del film anime Netflix Bright: Samurai Soul che vedrà Michiko Yokote (Shirobako, Prison School, Cowboy Bebop, Kenshin Samurai Vagabondo) alla sceneggiatura, Atsushi Yamagata (Yokohama Kaidashi Kikou, Genocyber, Urotsukidoji) al character design. Lo studio di animazione 3DCG Arect animerà il film, mentre alla regia ci sarà Kyohei Ishiguro (Occultic;Nine, Children of the Whales).

Non è ancora dato sapere se nella versione americana saranno coinvolti gli attori originali. In ogni caso, gli orchi e umani di Bright ritornano su Netflix in una nuova veste.