La brillante Momo Yaoyoruzo di My Hero Academia torna tra i banchi di scuola

My Hero Academia è una serie che ha dalla sua un insieme di personaggi, tra buoni e cattivi, davvero ben caratterizzati e originali. Personaggi che sono ben distinti gli uni dagli altri, dimostrando tutta la bravura che Horikoshi possiede, soprattutto considerando quanti ne ha creati e con quanti ha costellato la sua opera.

Basti pensare a personaggi come All Might, Deku, Bakugo, Todoroki, Lemillion, ma anche i cattivi come Tomura su tutti, Overhaul, Dabi. Senza scordare ovviamente anche le donne Uraraka, Nejire Chan o Momo Yaoyoruzo, ed è proprio quest'ultima, la studentessa più brillante della Classe 1-A ad essere tra i personaggi più amati e apprezzati dagli appassionati, subito dopo i principali protagonisti della serie.

È un personaggio che ha saputo conquistare i cuori dei fan non solo per la sua bellezza folgorante, ma grazie alla crescita che ha avuto come persona e come eroe. Grazie al suo modo di fare, alla sua intelligenza disarmante e alla sua unicità davvero particolare che le permette, anche se con qualche limitazione, di creare e plasmare oggetti dal proprio corpo.

La sua popolarità è sicuramente cresciuta anche dopo l'uscita del secondo lungometraggio della serie, My Hero Academia: Heroes Rising, che l'ha vista coinvolta da protagonista durante uno scontro con il quale ha tenuto a bada il nemico per un po' forgiando una serie di armi mozzafiato e mostrando ancora una volta quanto valga e quanto sia importante per il Liceo Yuei. Siamo sicuri sarà destinata a diventare in futuro uno tra i più grandi eroi e siamo sicuri che anche molti fan lì fuori lo pensano allo stesso modo.

A confermare la grande fama di cui il personaggio gode tra gli appassionati, basta dare un'occhiata sul web e vedere quanti cosplay e illustrazioni le vengono dedicati, proprio come il costume che vogliamo mostrarvi oggi, realizzato dalla cosplayer di Instagram anafrommars_ che ha voluto interpretare la ragazza nella sua versione scolastica mentre legge un libro di testo. Come potete vedere dalla foto riportata in calce all'articolo, il costume è piuttosto semplice poiché non riproduce quello complesso da eroe, ma una semplice divisa scolastica, eppure si deve ammettere che la cosplayer, sia nell'aspetto che nella posa, ricorda davvero molto Momo Yaoyoruzo.

Cosa ne pensi di questa versione del personaggio? Ti piace com'è stato realizzato il costume e com'è stata interpretata l'eroina? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.



